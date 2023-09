Maria Vieira tem-se mostrado particularmente crítica face a Cristiano Ronaldo, principalmente nesta fase final da carreira do craque português, marcada pela mudança para a Arábia Saudita.

Numa nova partilha feita no Facebook, a atriz portuguesa abordou as mais recentes declarações de CR7, onde o atleta refere que a "liga árabe é melhor do que a portuguesa".

"É verdade que a Liga Portuguesa de Futebol é um circo onde actuam imensos palhaços mentirosos, corruptos e ladrões, mas daí a dizer, com aquela arrogância e com aquele narcisismo que o caracterizam, que 'a liga árabe é melhor que a portuguesa' vai uma distância como daqui até à Arábia Saudita", começou por escrever Maria Vieira.

"Para a liga árabe rumaram tão só jogadores 'idosos' que já não têm capacidade para jogar ao mais alto nível e outros mais jovens cuja ganância é muito maior que o talento que julgam possuir... O Cristiano Ronaldo tem um passado desportivo de eleição mas por alguma razão ele nem sequer faz parte da mais recente lista para a Bola de Ouro relativa à temporada passada, enquanto que aquele que é oficialmente considerado como 'o melhor jogador do mundo' - Lionel Messi - integra mais uma vez a lista dos 30 melhores jogadores de 2023, troféu que de resto já conquistou por sete vezes, o que faz do génio argentino o maior vencedor da história da Bola de Ouro", acrescentou de seguida.

Maria Vieira fez notar ainda que "a liga árabe não passa de um poço negro a transbordar de petrodólares, capaz de comprar a alma dos mais gananciosos e daqueles que já deram o que tinham a dar, de gente com mais olhos que barriga".

"Volto a sublinhar, na liga árabe só jogam jogadores em final de carreira, jogadores que se babam por dinheiro e jogadores árabes absolutamente medíocres que não tinham lugar nem no 'Freixo de Espada à Cinta Futebol Clube'", rematou a artista, de 66 anos.

