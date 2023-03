Dália Madruga tem por hábito partilhar imagens dos filhos no Instagram, especialmente os mais novos, e é desta forma que os seguidores conseguem acompanhar de perto o crescimento das crianças.

Ainda esta segunda-feira, a figura pública começou a semana com mais uma partilha, tendo destacado novas imagens do pequeno Joaquim - que este ano completa dois anos.

"19 meses e acha que é um crescido. Estilo tem ele", escreveu a mamã na legenda das novas imagens de menino, que rapidamente despertaram a atenção dos internautas.

Além de destacarem o crescimento de Joaquim, também houve quem achasse que é parecido com o bisavô Rui Nabeiro, fundador do grupo Delta Cafés que morreu há cerca de uma semana aos 91 anos

"Sempre disse que era muito parecido com o bisavô Rui", escreveu uma seguidora. "Parecido com o bisavô", comentou outra. "Crescido e lindo", pode ainda ler-se entre os comentários. Veja as imagens na galeria.

De recordar que o pequeno Joaquim é o filho mais novo de Dália Madruga e de Marcos Tenório Bastinhas. O casal tem ainda em comum as filhas Clara e Alice. Dália é também mãe de João, fruto de uma relação anterior.

Leia Também: Filha de Dália Madruga faz desenho amoroso do avô Rui Nabeiro

Leia Também: Vídeo. Em dias de luto, Dália Madruga reconforta-se nos filhos