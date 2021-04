Katy Perry

"Costumava andar com uma rapariga da minha igreja que tinha má reputação. Ela deu uma festa mista e eu não tinha permissão para ir a uma até ao 8º ano. Mas fui na mesma. Na festa, jogámos 'Spin the bottle'. Chegou a minha vez, girei a garrafa e, de repente, parecia que tinha um peixe morto na minha boca. Esse foi o meu primeiro beijo." (W magazine, 2017)

Rihanna

"O meu primeiro beijo foi no liceu e foi a pior coisa de sempre. Basicamente ele deixou todas as glândulas salivares na minha boca. Traumatizou-me. Não beijei ninguém durante muito tempo." (Rolling Stone, 2011)

Zac Efron

"Acho que andava no 5º ano. Foi numa casa da árvore. Foi durante um jogo de 'Verdade ou Consequência' que acabou por se tornar em ‘curte com a outra pessoa’. Eu era o único rapaz e havia uma série de raparigas. Fiquei super entusiasmado." (Revista Seventeen, 2012)

Lady Gaga

"Acho que o nome dele era Austin e estava num acampamento. Tinha 14 anos." (The Ellen DeGeneres Show, 2018)

Margot Robbie

"O meu primeiro beijo aconteceu quando estava numa ilha na Austrália chamada Great Keppel, que é onde muitas famílias passam férias, e eu conheci o rapaz que acabei por beijar na praia. Parece idílico. Nunca mais o vi e lembro-me de ir à lista telefónica tentar encontrá-lo para lhe ligar mas nunca o encontrei. Fiquei devastada. E quando estava no liceu entrei numa festa e ele estava no cimo das escadas. E ele disse-me ‘Margot?’. E eu respondi ‘Oh meu Deus’." (W magazine, 2018)

Leonardo Dicaprio

"Vou-te contar como foi o meu primeiro beijo. Foi a coisa mais nojenta da minha vida. A rapariga injetou cerca de meio quilo de saliva para a minha boca, e quando me fui embora, tive de o cuspir. Foi horrível." (Movieline, 1995)

Eddie Redmaine

"Foi na escola, tinha 9 anos e havia uma escola sueca ao lado daquela que frequentava. E o meu amigo era sueco. E foi numa festa de escola em que jogamos o 'Spin the bottle' e se calhasse numa rapariga tinha de a beijar no meio do círculo. E calhou numa rapariga, eu beijei-a e lembro-me que do sabor a [pastilha] Hubba Bubba." (W magazine, 2019)

Britney Spears

"Sim, ele [Justin Timberlake] foi o meu primeiro beijo. Estavamos a jogar ‘Verdade ou Consequência’ e a ouvir Janet Jackson. Acho que tinha 12 anos, e o amigo dele desafiou-o a beijar-me." (The Oprah Winfrey Show, 2002)

Tom Hanks

"Foi na cozinha de alguém às 3h da manhã em Okland, California. Conhecíamo-nos muito bem. Um cavalheiro nunca conta, mas sim [ficamos juntos durante algum tempo]." (W magazine, 2018)

Taylor Swift

"Tinha 15 anos. Fui das últimas do meu grupo de amigas a beijar um rapaz. Não foi um mau beijo. Acho que foi querido. Acabamos por namorar durante um ano." (Revista Tiger Beat, 2013)

Brad Pitt

"Chamava-se Lisa, foi numa garagem, na 4º ano e ela vivia a uma rua da minha. Fugi para casa depois. Estava entusiasmado. […] Foi planeado. Combinamos ‘Ok vamo-nos encontrar aqui e vamos fazer isto’. A antecipação foi enervante. Cheguei lá, fizemos aquilo e lembro-me de ir a correr para casa. Foi demasiado." (W magazine, 2020)

Miley Cyrus

"Durante a minha infância, e sendo do Sul, a minha primeira experiência, o meu primeiro beijo, foi com uma rapariga durante o ensino básico. E em Nashville ninguém conseguia perceber isso." (Podcast RuPaul: What’s the Tea with Michelle Visage, 2019)