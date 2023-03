Melissa Joan Hart, atriz de 'Sabrina: Aprendiz de Feiticeira', ajudou alunos da The Covenant School a fugir após o início do ataque que aconteceu na passada segunda-feira, 27 de março.

A artista contou na sua página de Instagram que ela e o marido ajudaram crianças do jardim de infância a sair e a encontrarem-se com as respetivas famílias.

"Ajudamos uma turma do jardim de infância que estava numa autoestrada movimentada. Estavam a sair da zona florestal. Estavam a tentar fugir da situação da atiradora na escola", disse Hart, visivelmente emocionada.

"Por isso apoiamos todas essas crianças muito pequenas a atravessar a estrada e a reunirem-se com os professores e ajudamos uma mãe a encontrar o filho", sublinha.

Recorde-se que morreram três crianças e três adultos. A atiradora era ex-aluna da instituição.