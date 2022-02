Melanie Jordão, carinhosamente conhecida como Mel Jordão, voltou a surpreender os seguidores da sua página de Instagram com novas ternurentas imagens do companheiro, Diogo Piçarra, com a filha de ambos, Penélope.

Nas stories da sua página de Instagram, a maquilhadora publicou um vídeo onde o artista canta para a menina, que vai completar dois anos no início de março.

Um carinhoso momento que pode ver no vídeo da galeria.

Leia Também: Chegaram ao fim as férias de Diogo Piçarra e Mel Jordão em Roma