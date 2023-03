Meghan Markle não passou despercebida com um dos seus visuais mais recentes. A duquesa de Sussex, de 41 anos, foi elogiada por um look em preto que usou ontem, no Dia Internacional da Mulher, com destaque para a sua mala.

Trata-se de um modelo da Chanel, preto e branco, que custa, aproximadamente, seis mil euros, não estando, por isso, acessível a todas as carteiras.

A nível de acessórios destacaram-se ainda os sapatos de Valentino Garavani Rockstud, que custam 727 euros, e os óculos, também Valentino, de 350 euros.

Leia Também: É oficial! Filhos de Harry e Meghan Markle já são oficialmente príncipes