A princesa Mary da Dinamarca reuniu-se na manhã desta quarta-feira com a rainha Margarida e com Kate Middleton, que está de visita ao país, no Palácio Christian IX, em Copenhaga. Antes de ficarem a sós na reunião privada, posaram para os fotógrafos e o visual da duquesa de Cambridge não foi o único a destacar-se.

A mulher do príncipe Frederico deu nas vistas com um casaco que estreou em 2006. Trata-se, na verdade, de um clássico da Chanel em tweed.

A primar pela elegância, Mary conjugou a peça com básicos pretos. Veja em maior detalhe na galeria.

