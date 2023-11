Marco Costa esteve hoje, 10 de novembro, no programa 'Dois às 10' a mostrar uma das receitas do seu novo livro. Acompanhado por Cristina Ferreira, que está a substituir Maria Botelho Moniz no formato matinal da TVI, o conhecido pasteleiro falou dos seus sonhos, sendo que a maior parte já conseguiu cumprir.

O que falta, conforme o próprio notou, é fazer um bolo para Cristiano Ronaldo.

"Conheço muita gente que conhece o Cristiano, mas eu não peço favores, eu acredito que se é o melhor do mundo tem de vir comprar-me um bolo, que ele tem com cada bolo mais feio... Este gajo tem de ter um bolo em condições", disse, deixando Cristina às gargalhadas.

"Tem bolos muitos bonitos que eu nem sei fazer aquilo a nível artístico, mas também tem com cada bolo às vezes...", acrescenta.

Veja o momento.

