A mãe de Marco Costa, Esperança Oliveira, completa esta quinta-feira, 19 de janeiro, 61 anos de vida. A data especial foi assinalada publicamente pelo famoso pasteleiro, que através das redes sociais dedicou à mãe um texto carregado de emoção.

"Parabéns mãe, 61 batatas às costas! Longe de ser o filho perfeito que gostaria de conseguir ser, tenho a certeza que sou o que mais te ama também", começou por declarar.

"Não sou de todo o filho mais paciente e calmo do mundo, acredita que também não é fácil ser o capitão e estar à frente do barco com toda a família dentro dele! Amo-te, e mesmo nas vezes que seja mais duro é por ti é a pensar no amanhã", referiu, confessando que, apesar de a mãe nem sempre compreender as coisas que faz - "mesmo as mais arriscadas e malucas" -, todas as suas decisões são tomadas a pensar em Esperança e na família.

"Por mim estavas sempre assim, de sorriso na cara! Este ano vais receber o melhor presente do mundo, que é a tua neta, e tenho a certeza que serás a melhor avó do mundo", continuou o antigo concorrente da 'Casa dos Segredos' e 'Big Brother', que está a poucas semanas de ver nascer a primeira filha (fruto da relação com Carolina Pinto).

"Mãe, eu e a mana já somos adultos, tenta relaxar mais. Que juntos consigamos que a Maria Emília te veja sempre com esse sorriso lindo que tu tens! Amo-te, Esperança Oliveira. Serás sempre o meu primeiro amor", terminou.

Eis abaixo a partilha completa: