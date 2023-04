A amizade entre Marco Costa e Teresa Guilherme já dura há vários anos, desde que se cruzaram no programa 'Casa dos Segredos', da TVI.

Na altura, Marco enquanto concorrente e Teresa como apresentadora fizeram parte de uma das edições mais emblemáticas deste reality show, mas a união prolongou-se ao longo do tempo.

Depois de terem sido padrinhos da marcha do Alto do Pina, no âmbito das marchas de Lisboa, em 2019, os dois voltam agora a assumir este desafio.

A confirmação foi feita por Marco Costa com recurso às redes sociais. "Em busca do que é nosso. Carrega Alto do Pina. Os padrinhos estão de volta", escreveu o pasteleiro numa foto de ambos.



© Instagram/Marco Costa

Já Teresa Guilherme, que também assinalou a novidade nas redes sociais, não escondeu a "alegria" sentida: "Padrinhos do grande bairro do Alto do Pina este ano de novo nas Marchas de Lisboa! A vitória está à espera dos nossos afilhados. Que alegria".

Importa lembrar que em 2019, a marcha do Alto do Pina com Teresa e Marco saiu vitoriosa.

Leia Também: Noiva lembra fase difícil quando Marco Costa entrou no 'Big Brother'