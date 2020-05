Uma das convivências mais complicadas que se tem visto no programa da SIC 'Quem Quer Namorar com o Agricultor' tem sido a do agricultor Ricardo com Mafalda. Num dos mais recentes episódios, os telespetactadores assistiram a um momento de maior tensão logo pela manhã, quando estavam a ser distribuídas tarefas.

Irritado, o agricultor confessou, referindo-se a Mafalda: "É mais fácil ela ir perguntando as coisas do que afirmar o que não tem consciência do que está a dizer".

Por seu turno, a convidada, acompanhada por Sandra que também tem participado na experiência, evidenciou o mau feitio de Ricardo. "A continuar assim azedo não sei, vamos ver...".

Veja o momento.

