Esta quarta-feira, dia 6, a repórter Mafalda Castro realizou o último programa gravado a partir da casa do 'Big Brother'. Momento que assinalou nas redes sociais, acabando também por explicar que esta decisão no 'guião' do programa se deve às medidas de segurança contra a Covid-19.

"Último programa a partir da casa mais famosa do país. No Domingo os concorrentes já entram e depois ninguém me deixa vir aqui!! A partir de amanhã já estou em estúdio e em contagem decrescente para domingo", escreveu.

No próximo domingo, os concorrentes vão finalmente reunir-se na casa depois de duas semanas isolados individualmente em apartamentos, interagindo apenas por via virtual.

