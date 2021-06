Doria Ragland, mãe de Meghan Markle, está radiante com a chegada do novo membro da família. De acordo com o Page Six, esta está "muito feliz por ter recebido a nova neta".

Apesar de não ter estado presente no nascimento da pequena Lilibet Diana, no dia 4 de junho, no Santa Barbara Cottage Hospital, acredita-se que Doria, de 64 anos, esteja a ajudar com o recém-nascido na casa dos duques de Sussex, em Montecito, na Califórnia.

Quando nasceu o filho mais velho de Meghan e Harry, o pequeno Archie, em maio de 2019, Doria viajou de Los Angeles para o Reino Unido. A mãe da duquesa passou algumas semanas com a filha e o genro, antes do nascimento de Archie, e depois ajudou o casal quando deram as boas-vindas ao menino.

Na altura, foi também Doria quem deu a notícia do nascimento de Archie ao seu ex-marido, Thomas Markle, pai de Meghan.

