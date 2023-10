Cerca de dois dias de ter comunicado o fim da relação com Selema Masekela, Lupita Nyong'o fez sua primeira passadeira vermelha enquanto recém-separada.

A atriz, de 40 anos, não faltou à GO Gala 2023 da organização sem fins lucrativos GO Campaign, no sábado. Mas não estava sozinha, pois contou com a companhia da mãe, Dorothy Nyong'o.

Para a ocasião, Lupita Nyong'o escolheu usar um vestido de cor creme, comprido e decotado. A atriz completou o visual com um acessório na cabeça a combinar. Veja algumas imagens na galeria.

