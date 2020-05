Ricardo Quaresma usou as suas redes sociais para "como homem e cigano" lamentar a sugestão do deputado André Ventura, líder do Chega, relativa à criação de um "plano de confinamento específico para a comunidade cigana".

"O populismo racista do André Ventura apenas serve para virar homens contra homens", escreveu o jogador de futebol.

As suas críticas deram origem a uma resposta por parte do deputado, que considerou "lamentáveis" as palavras de Quaresma, e reacenderam a polémica nas redes sociais.

Luís Ortigoso quis também ela usar as suas redes sociais para defender a mensagem transmitida pelo jogador português e manifestar a sua opinião.

"Lamentável? Chama-se cidadania, estúpido", começa por escrever a famosa atriz portuguesa, dirigindo-se ao líder do partido Chega.

"Portanto, um tipo que era (ai, espera, ainda é?) comentador desportivo e depois resolve ir para a 'política', afirma que é 'lamentável' um jogador reagir às suas (dele, 'político') declarações racistas e xenófobas e exorta a Federação de Futebol a proibir tal 'desaforo'. Chiça! Basta, pum, basta", pode ler-se, por fim, na publicação.

