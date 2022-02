No Dia Mundial da Luta contra o Cancro, que se assinala esta sexta-feira, 4 de fevereiro, Luís Aleluia decidiu recordar um emotivo encontro com um menino no IPO.

"Nestes 40 anos de atividade profissional, um episódio que me marcou profundamente e ainda hoje a imagem não me sai da memória! Foi enfrentar um menino de três anos, isolado num quarto do IPO de Lisboa e saber que a única coisa que o fazia sorrir era o grito do 'Menino Tonecas', aquele 'Aaaahhhhh', que fazia o Tonecas na série da televisão", começou por contar.

"Foi o meu querido António Sala que me pediu que o fosse conhecer e confortar", acrescentou, referindo de seguida "como foi duro compreender a impotência da medicina e mais revoltante ainda por se tratar de um anjo tão novo".

"Sei que aquele anjo voou para o céu dois dias depois… Mas morrer, não morreu, vive na minha memória e, estou certo, com mais presença ainda no coração dos pais! Um abraço forte a todos os que estão na luta", rematou.

