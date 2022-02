José Castelo Branco volta à antena da TVI na tarde de segunda-feira, dia 31 de janeiro. O famoso socialite irá marcar presença no programa 'Goucha'.

A novidade é anunciada nas redes sociais de Castelo Branco, através de um vídeo onde revela estar a preparar-se para a entrevista conduzida por Manuel Luís Goucha e, mais tarde, no Instagram do apresentador.

'Gouha', recorde-se, está em antena diariamente, em direto, entre as as 16h00 e as 18h00.

