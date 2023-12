Joana Diniz surpreendeu os seguidores das redes sociais ao anunciar, esta quarta-feira, dia 20 de dezembro, que a relação com Flávio Miguel, de quem estava noiva, chegou ao fim.

A ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' emitiu um comunicado no qual fez questão de deixar claro que o noivado não terminou por falta de amor.

"Pela coerência e respeito que tenho para com quem me segue, da mesma forma como partilhei o meu dia a dia e a pessoa com quem partilhei os últimos anos da minha vida, venho dizer-vos que a minha relação com o Flávio se alterou, e escrevo alterou, porque foi apenas isso que aconteceu", fez notar, em primeiro lugar, Joana.

"Nem todas as relações amorosas terminam por falta de amor e na nossa ainda existe muito amor. E porque esse amor se estende nos nossos filhos, peço-vos, que a vossa possível vontade de me atacar não se sobreponha ao sofrimento que neste momento tentamos minimizar tanto no meu coração e do Flávio mas, principalmente, nos dos nossos filhos", disse depois a eterna Joaninha do reality show da TVI.

Por fim, sublinhou: "Nem sempre se consegue o 'viveram juntos felizes para sempre' mas que saibamos ser e querer o outro feliz apesar de um final… Apelo sempre aos cessar fogos, apelo a todos que também o façam nestas situações, agora na minha vida, assim como na de todos que convosco, como eu, partilham a vida".



Flávio Miguel, por seu turno, explicou que os dois "acharam que deveriam ter algum tempo" em separado. "É uma pessoa que eu estimo muito mas vivemos muita coisa intensamente, muito rápido", disse ainda.

Na versão de Flávio, este é apenas um período de afastamento temporário, o que não significa que os dois não possam voltar a estar juntos no futuro. "Decidimos que precisávamos deste tempo para encontrar alguns valores dentro de nós próprios e decidirmos o que será melhor para nós", sublinhou também nas partilhas que poderá ver na galeria.

