Jimmy Falon fez uma participação surpresa no 'The Voice', edição norte-americana, na passada terça-feira.

O conhecido comediante, apresentador do 'Tonight Show', interpretou a música 'I Keep Forgettin’ de Michael McDonald.

Kelly Clarkson foi a primeira mentora a virar a cadeira, seguida de Niall Horan, Chance the Rapper e Blake Shelton.

No caso de Blake, o humorista foi ter com este enquanto ainda cantava, tendo ele próprio carregado no botão.

O divertido momento poderá ser visto de seguida.

Siga o link

Leia Também: Há mais uma atriz e um chef de cozinha no próximo 'Dança Comigo'