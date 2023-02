Nasceu o primeiro filho de João Paulo Sousa. A novidade foi anunciada através das redes sociais do apresentador da SIC.

"As lágrimas continuam a cair… São de alegria, chegou o Leonardo", declarou, radiante.

Às suas palavras, João Paulo Sousa juntou a primeira fotografia do filho. A imagem foi captada logo após o parto.

Leonardo nasce fruto do casamento do apresentador com Adriana Gomes.

