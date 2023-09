Ao longo dos seus 96 anos, a rainha Isabel II manteve o seu visual característico, casaco colorido com chapéu a combinar, mas isso não a impediu de enviar discretas mensagens em cada ocasião. O que também não deixou de lado foi a 'reciclagem' de looks, tendo reutilizado casacos, vestidos e chapéus.

A estilista pessoal da rainha, Angela Kelly, já tinha explicado anteriormente que os visuais repetidos do membro da realeza sempre foram cuidadosamente considerados. "Normalmente, a vida útil de uma roupa pode ser de cerca de 25 anos", disse no seu livro 'The Other Side of The Coin - The Queen, Dresser and the Wardrobe'. "Sua Majestade foi sempre económica e gostava que as suas roupas fossem adaptadas e recicladas tanto quanto possível", acrescentou na altura.

No entanto, um destaque que não passava despercebido era o facto de nos looks repetidos serem muitas vezes 'atualizados' nem que fosse com um pequeno toque como a troca de um alfinete.

Isabel II, recorde-se, morreu em setembro de 2022 mas continua muito viva na memória, sobretudo, da família e dos fãs da realeza. Por isso, recordamos na galeria fotografias da monarca, destacando algumas das vezes em que 'reciclou' looks.