Inês Simões está a aproveitar uns dias de descanso em Verona, uma cidade que é para si especial.

Fã da tragédia de 'Romeu e Julieta', de William Shakespeare, a apresentadora não quis perder a oportunidade de visitar a Casa da Julieta e 'cumprir o ritual' que promete dar sorte, especialmente no amor.

Tal como a própria já tinha referido numa publicação feita na sexta-feira, dia 27, "diz a lenda que se passar a mão no seio direito da estátua da musa traz sorte, principalmente no amor". Já este sábado, Inês quis deixar esse momento registado e partilhou-o com os seus seguidores.

"Tentar não custa não é? Vamos lá ver se a lenda é verdadeira", escreveu, na legenda de uma fotografia na qual se pode ver a apresentadora com a mão colocada sobre o seio da estátua.

