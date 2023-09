Ian McKellen recordou recentemente como se sentiu quando revelou que era homossexual, em 1988.

Durante uma entrevista à Variety, o ator, de 84 anos, lembrou que a sua decisão de se declarar homossexual ajudou a mudar a forma como abordava o seu trabalho e sua vida pessoal.

“Quase da noite para o dia, tudo na minha vida mudou para melhor – a minha relação com as pessoas e toda a minha atitude em relação à atuação mudaram”, afirmou McKellen.

O ator partilhou a sua orientação sexual durante uma transmissão de rádio do Reino Unido, a 27 de janeiro de 1988, durante a qual argumentou contra as leis propostas em Inglaterra que tornariam ilegal para as autoridades locais "promoverem a homossexualidade".

McKellen arquivou uma transcrição daquela aparição na rádio no seu site pessoal. “Acho que é ofensivo para qualquer pessoa que, como eu, seja homossexual, além de toda a questão do que pode ou não ser ensinado às crianças”, disse, na altura, sobre a lei, enquanto discutia a questão com o então editor do The Sunday Telegraph, Peregrine Worsthorne.

