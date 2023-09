Helen Mirren, de 78 anos, assegura que aceitou que não era o seu destino ter filhos e que “nunca teve um momento de arrependimento” por não ter sido mãe.

“Fiquei a pensar em como seria, à espera que acontecesse, mas nunca aconteceu, e não me importei com o que as pessoas pensavam. Nunca tive um momento de arrependimento por não ter tido filhos", afirmou, em entrevista à America's Closer,

Desde 1997, Helen é casada com o diretor Taylor Hackford, que tem dois filhos de casamentos anteriores.

O casal conheceu-se quando o diretor, também de 78 anos, dirigiu a atriz britânica no musical 'White Nights', de 1985, mas não foi amor à primeira vista para Helen Mirren.

“Não gostei nada dele quando o conheci. Ele chegou 20 minutos atrasado e eu tinha uma reunião e cheguei a horas. Eu não gosto de atrasos", revelou, na mesma entrevista.