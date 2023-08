Maria Botelho Moniz aguarda o nascimento do primeiro filho, um menino, fruto do seu relacionamento com o piloto Pedro Bianchi Prata, de quem está noiva.

No programa 'Dois às 10' desta quinta-feira, 10 de agosto, a comunicadora confessou que deseja ser mãe de mais de um filho.

"Gostava que o meu filho tivesse irmãos, dá-me angústia filhos únicos. Como eu tenho muitos irmãos, não imagino... [a vida de outra forma]", explicou, quando questionada sobre o assunto por Cláudio Ramos, com quem faz dupla.

Veja o momento.

