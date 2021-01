As gémeas Margarida e Mariana Martinho estão infetadas com Covid-19, como deram a perceber nas suas páginas de Instagram. Ambas estão de quarentena em Madrid, Espanha, juntamente com uma amiga.

"A luta continua. Altos e baixos com alguns momentos de mais ansiedade e incerteza. Hoje fiquei sem paladar... café, ananás e amendoins sabe tudo ao mesmo. Que sensação mais estranha! Só sinto o sabor do mel e do picante... Mas enfim, grata por ter saúde e com muita vontade de ficar boa para poder ir respirar o ar lá de fora e rodear-me da natureza. É nestas alturas que vejo a falta que ela me faz. Força malta, estamos juntos", escreveu Margarida na legenda de uma fotografia que publicou este sábado, 30 de janeiro, no Instagram.

Por sua vez, Mariana recorreu às stories da sua página de Instagram para revelar que também está sem paladar. Ao mostrar imagens do pequeno-almoço, acrescentou: "Vou só rezar para conseguir sentir algum sabor desta comida".

Nas partilhas que ambas fizeram, foram vários os seguidores que desejaram as rápidas melhoras às irmãs gémeas.

