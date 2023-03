Florence Pugh juntou-se ao ex-namorado Zach Braff na estreia do novo filme, 'A Good Person', quase um ano depois de se terem separado.

O ex-casal posou para os fotógrafos na passadeira vermelha e apesar do passado em comum, não transmitiram nenhum tipo de tensão, de acordo com o Page Six.

Veja na galeria algumas imagens de Florence Pugh e Zach Braff no evento.

