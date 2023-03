Olivia Wilde e Florence Pugh, supostamente inimigas, participaram na mesma festa pré-Óscares na noite de sexta-feira, mas mantiveram a distância.

De acordo com o Page Six, a estrela de 'Don't Worry Darling', de 27 anos, e Olivia Wilde, de 39, foram vistas no evento repleto de estrelas, que decorreu no Sunset Tower Hotel, em Los Angeles. No entanto, não foram fotografas juntas em nenhum momento nessa noite.

Fontes partilharam ainda com o Page Six que "definitivamente, não foram vistas a interagir".

Uma festa que contou com muitas caras conhecidas, entre elas Elton John, Leonardo DiCaprio, Jennifer Aniston, Demi Moore, Vin Diesel, Sandra Bullock, Dua Lipa e Pedro Pascal.

Além disso, um dos momentos altos da noite foi quando Olivia Wilde foi presenteada com um bolo de aniversário, tendo soprado as velas junto de várias estrelas. A atriz completou 39 anos na sexta-feira, dia 10 de março.

De recordar que relatos 'antigos' da imprensa internacional falavam de uma alegada tensão entre ambas, que trabalharam juntas no filme 'Não Te Preocupes Querida' - Olivia Wilde como realizadora e Florence Pugh no papel de protagonista.

