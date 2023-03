Andrew Lloyd Webber - compositor de obras muito conhecidas como 'O Fantasma da Ópera' - falou sobre o estado de saúde do filho mais velho, Nicholas, de 43 anos, que foi diagnosticado com cancro do estômago.

Esta quinta-feira, o artista, de 74 anos, contou que o filho está agora em "cuidado paliativos" após o "horrível" diagnóstico.

"Quero agradecer pelas imensas mensagens de apoio ao meu filho, Nick. Ele agora foi transferido para uma unidade de cuidados paliativos e está na luta", disse Andrew Lloyd Webber num vídeo que publicou na sua página de Instagram.

"Daqui a nada vou ver o Nick e vou transmitir-lhe todos os fantásticos desejos [de força] que foram enviados de toda a parte do mundo", acrescentou.

Esta não foi a primeira vez que Andrew Lloyd Webber falou sobre o estado de saúde do filho. No início deste mês, recorda a People, o artista abordou pela primeira vez o tema, tendo referido que Nicholas está "muito doente" e a "lutar contra o cancro do estômago nos últimos 18 meses".

Esta foi a razão que levou Andrew Lloyd Webber a falhar o lançamento da sua mais recente produção, 'Bad Cinderella'.

Nicholas é também compositor e produtor musical, tendo até já estado nomeado aos prémios Grammy. É fruto do casamento terminado de Andrew Lloyd Webber com Sarah Hugill.

