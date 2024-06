"Filho de doutor não dá jogador": estas foram palavras ouvidas por Bernardo Silva enquanto lutava para se tornar futebolista na formação do Benfica, onde começou com apenas sete anos. O jogador foi questionado sobre o assunto por Daniel Oliveira, durante o programa 'Alta Definição' deste sábado, 22 de junho.

"Esses momentos também nos fazem mais fortes, porque queremos provar que as pessoas estão erradas. Não foi isso que me assustou e fez com que eu deixasse de querer concretizar o meu sonho", argumentou o atleta.

"Veio de cima, mas a minha relação com os meus colegas de equipa sempre foi bestial, nunca foi tema", completa.

Veja o momento.

Leia Também: "É injusto acharmos que um futebolista é mais importante que um médico"