É já hoje, dia 9 de novembro, que o Sporting joga contra o Raków Częstochowa, partida que conta para a quarta jornada da fase de grupos da Liga Europa.

Em forma de antevisão, a SportTV esteve à conversa com Fernando Mendes, acérrimo adepto do clube leonino, que aproveitou para recordar um episódio da sua infância relacionado com o facto de ter, desde sempre, acompanhado futebol.

"Uma vez fui ver o Estoril contra o Farense e o meu pai era muito gordo e não gostava muito de andar, então púnhamos sempre um banco corrido atrás da baliza do Estoril", começou por contar o apresentador, chegando depois à parte mais divertida.

"Vimos o jogo aí atrás e há um jogador do Farense que rematou e quem é que levou com a bola na cabeça, na cara, ou até mesmo na tromba? Fui eu! Hoje tem alguma graça, naquela altura não teve graça nenhuma", concluiu o apresentador da RTP.

Importa lembrar que o jogo do Sporting frente ao Raków tem início marcado para as 20h e será transmitido em direto na SIC.

