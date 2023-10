Fernando Daniel conseguiu realizar um sonho este domingo, dia 1 de outubro. O artista português teve a oportunidade de estar com James Arthur.

O músico britânico está em Portugal e atuou nos Globos de Ouro, o que possibilitou o encontrou com Fernando Daniel.

Ao mostrar no Instagram uma fotografia em que aparece nos bastidores dos Globos com James Arthur, Fernando Daniel destacou também imagens antigas das interpretações que já fez das músicas do artista britânico.

"Obrigado pela oportunidade, James Arthur. Um sonho desde 2013", escreveu na legenda da publicação. Veja abaixo: