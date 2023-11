O passado domingo, 5 de novembro, não podia ter sido melhor para Fátima Lopes.

A apresentadora, de 54 anos, partilhou com os seguidores da sua página de Instagram um bonito retrato em família no qual posa com a filha mais velha, Beatriz, de 23 anos, e com o seu cão de estimação, Brownie.

A fotografia mereceu os mais diversos elogios, sobretudo devido ao patudo, que pela sua pose, 'derreteu' os seguidores.

Ora veja:

Recorde-se que Fátima é ainda mãe de Filipe, de 13 anos.

