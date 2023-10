Esta semana foi apresentada a estátua de cera de Dwayne 'The Rock' Johnson, no Musée Grévin, em Paris, contudo, as avaliações deste trabalho não têm sido as mais positivas.

A crítica que mais tem sido feita é em relação ao tom da pele do ator, que na estátua em questão ficou mais claro.

Há mesmo quem diga que a estátua se pareça mais com Vin Diesel, com quem 'The Rock' contracenou nos filmes de 'Velocidade Furiosa', do que com o próprio ator.

Até ao momento, Dwayne ainda não reagiu a este trabalho em sua homenagem.

