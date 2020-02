Fanny Rodrigues encontra-se neste momento a preparar-se para mais um desafio no pequeno ecrã. Tal como já tinha revelado anteriormente nas redes sociais, no próximo domingo irá fazer uma participação especial no programa 'Dança com as Estrelas'.

Na sua conta de Instagram, Fanny já partilhou a fotografia dos primeiros ensaios juntamente com aquele que irá ser o seu par: Dima.

"Eu só peço para estar (minimamente) à altura deste grande Senhor do dança! Gostavam de nos ver enquanto concorrentes do DCAE?!".

Acha que Fanny se irá sair bem?

Ficamos à espera!