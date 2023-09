Emma Watson não passou despercebida quando caminhou pela passadeira vermelha do Soho House Awards no DUMBO House, em Nova Iorque, esta quinta-feira. Isto porque a atriz esteve no evento ao lado do irmão, Alex.

Ambos estiveram muito sorridentes a posaram para os fotógrafos presentes, como pode ver nas imagens da galeria.

Para a ocasião, a atriz 'Harry Potter', de 33 anos, escolheu um vestido bege decotado com pormenores em prateado. Por sua vez, o irmão vestiu um fato azul escuro e uma camisa preta.

