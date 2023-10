Eminem e a filha Hailie Jade Scott - fruto da relação terminada com Kim Mathers - foram destacados pela revista People depois de terem protagonizado um raro momento de 'pai e filha' em público.

Ambos foram assistir ao jogo dos Detroit Lions que venceram aos Carolina Panthers e captaram imagens deste momento.

Numa publicação que fez na sua página de Instagram, o artista aparece a ver o jogo e a torcer pelos Detroit Lions. Por sua vez, a filha do rapper também publicou imagens na mesma rede social e do mesmo momento.

De referir que entre as imagens que Hailie publicou no Instagram pode ver-se o seu noivo, Evan McClintock, com uma bandeira dos Detroit Lions.

Veja ambas as publicações abaixo:

