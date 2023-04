Na manhã de sábado, 8 de abril, Júlia Pinheiro já tinha tudo preparado para celebrar a Páscoa em família.

Através da rede social Instagram, a apresentadora mostrou os detalhes da decoração e do "bufete" que preparou para crianças e adultos.

"Saudações Pascais. A família está quase a chegar", começou por referir ao mostrar a lindíssima coroa de flores que colocou na sua porta de entrada.

Em seguida, chegou a hora de mostrar o "bufete da Páscoa" - composto por "ovos , chocolate, amêndoas e flores".

Júlia Pinheiro e o marido, Rui Pêgo, devem este fim de semana receber a presença dos três filhos em comum, Rui Maria Pêgo e as gémeas Matilde e Carolina, a filha mais velha do locutor de rádio, Sofia, fruto de uma anterior relação, e ainda as duas netas (filhas de Sofia).

