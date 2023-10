Elma Aveiro esteve no Estádio de Alvalade para ver o jogo do Sporting contra o Arouca e encontrou-se com o antigo treinador de Cristiano Ronaldo, Laszlo Bölöni.

A irmã de CR7 não perdeu a oportunidade de tirar uma fotografia com Bölöni e partilhou a imagem na sua página de Instagram.

"Tão bom rever pessoas que passaram na nossa história de vida. Um homem que deixou boas memórias", disse na legenda da publicação que fez na rede social este domingo, dia 8 de outubro.

De referir que Bölöni foi homenageado no estádio antes do início do jogo dos leões contra o Arouca.

A presença do treinador, de 70 anos, levou o Sporting a partilhar nas redes sociais um vídeo onde Bölöni recorda o primeiro golo de Cristiano Ronaldo pelo clube, na época 2002/03.