O ano de 2023 ainda agora não terminou mas no Brasil já se aguarda ansiosamente pela estreia da nova edição do 'Big Brother', que arranca nos primeiros dias de 2024.

O formato está já a ser preparado pela Globo e até algumas pessoas já terão sido convidadas, segundo revela agora o conhecido jornalista Leo Dias.

A fonte em causa conta que a atriz Priscilla Fantin já foi sondada pela emissora para pertencer ao grupo de famosos que irá participar no reality show.

Priscilla, que atualmente tem 40 anos, fez a sua última grande novela em 2016, a trama 'Êta Mundo Bom', e desde então tem estado relativamente desaparecida dos ecrãs. Este ano, no entanto, aceitou participar no 'Dança dos Famosos', segmento do programa 'Domingão', do qual saiu vencedora.

Leia Também: Concorrente do 'Big Brother' pede desculpa a Cristina Ferreira