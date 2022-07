Marta Melro usou a sua conta de Instagram para partilhar com os seguidores um momento único no qual contracenou com Paulo Vintém na série 'Morangos com Açúcar'.

Os dois participaram na segunda temporada da série da TVI, entre 2004 e 2005, longe de imaginar que um dia viriam a ter uma filha em comum.

"O dia em que nos conhecemos. Enviaram-me esta pérola… é impossível não pensar nas voltas que a vida deu até chegar aqui!", confessou Marta.

Veja o momento:

