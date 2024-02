Cristiano Ronaldo fez 39 anos esta segunda-feira, dia 5 de fevereiro, mas foi na manhã desta terça que Diogo Clemente usou a sua conta no Instagram para partilhar uma fotografia rara ao lado do craque.

O músico publicou uma imagem na qual aparece sentado ao lado de Ronaldo, ambos com uma guitarra nas mãos.

"Ontem foi o aniversário do português com mais notoriedade de sempre, do homem com as melhores marcas no desporto rei, que pôs Portugal inequivocamente nos mapas de toda a gente e que nasceu nessa grande colheita que é 1985! 39? E a faturar? Siiiii", escreveu artista na legenda da foto.

