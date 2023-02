Discreta no que à vida pessoal diz respeito, Diana Chaves surpreendeu este sábado, 25 de fevereiro, ao partilhar nas redes sociais uma nova fotografia onde mostra a família reunida.

A imagem, captada num elevador, junta Diana Chaves, César Peixoto, a filha de ambos, Pilar, de 11 anos, e o enteado da apresentadora.

Rodrigo, filho mais velho do treinador de futebol, tem atualmente 16 anos, e é fruto do relacionamento com Isabel Figueira. A fotografia agora divulgada pelo rosto da SIC mostra como o jovem adolescente está crescido.

Leia Também: Chegou ao fim programa da TVI apresentado por Iva Domingues