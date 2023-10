Diana Bouça-Nova assinalou nas redes sociais no passado domingo, dia 29 de outubro, o aniversário do filho, com uma fotografia rara do jovem.

Francisco, fruto do casamento da jornalista com o empresário Francisco Coelho Lima, completou mais um ano de vida, com Diana a partilhar no Instagram o seguinte texto: "Sete anos! Parabéns, meu boneco maravilhoso".

Veja mais abaixo a publicação em causa.

Leia Também: Diana Bouça-Nova assinala aniversário de casamento