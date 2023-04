O dia de hoje ficará para sempre marcado na memória de Rita Pereira. A atriz inicia as gravações da nova temporada da série 'Morangos com Açúcar', onde dará novamente vida a uma das personagens mais marcantes do seu currículo: Soraia.

Na sua página de Instagram, a artista notou que este era um "dia importante", mostrando o seu entusiasmo na chegada aos estúdios.

Posteriormente, partilhou igualmente o seu visual já na pele de Soraia.

Poderá ver este momento no vídeo da galeria.

