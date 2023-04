Shakira aproveitou as férias da Páscoa para fazer uma escapadinha com os dois filhos, Sasha, de oito anos, e Milan, de dez, antes da nova vida da família em Miami.

A imprensa internacional descobriu que a cantora colombiana passou os últimos dias com as crianças nas ilhas Turcas e Caicos. O seu paradeiro era um mistério desde que deixou definitivamente Barcelona.

Ao que tudo indica, Shakira procurou um local "paradísico e remoto" para relaxar após todas as polémicas que envolveram o fim da relação com Gerard Piqué, encontrando assim forças para dar início a uma nova vida.

Daqui em diante passará a viver sozinha com os filhos em Miami. Na terça-feira, os dois meninos, ambos fruto da relação com Piqué, começam as aulas na nova escola.

Ainda de acordo com a imprensa internacional, Shakira comprou em 2001 uma mansão de milhões de euros na glamorosa área de South Beach, em Miami, onde agora passará a viver.