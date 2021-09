Cristina Ferreira e Diana Chaves voltaram a mostrar que ambas partilham o mesmo gosto no que diz respeito às roupas que escolhem para usar em televisão.

Na manhã desta sexta-feira, 24 de setembro, Diana deslumbrou com um visual no programa 'Casa Feliz', cujo padrão remeto-nos imediatamente às novas coleções de outono.

Precisamente neste dia, Cristina Ferreira encantou os admiradores com o seu conjunto - precisamente com o mesmo padrão - mas em vez de ter sido com uma saia, foi com umas calças pantalonas.

As indumentárias, a título de curiosidade, são da marca italiana JIJIL.

Coloca-se agora a questão: a quem ficou melhor? Veja as fotografias na galeria e diga-nos de sua justiça.

