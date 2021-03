Gastel tinha sido internado de urgência em Milão, depois do seu estado de saúde agravar-se, na sequência da infeção.

Entre as personalidades que imortalizou durante os seus vários anos de carreira profissional estão o ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama, o ator Johnny Depp ou o já falecido futebolista argentino Maradona.

Nascido em Milão, em 27 de dezembro de 1955, Giovanni Gastel mudou a a perceção da imagem no mundo da muda, com o seu estilo brilhante, mas original e com toques de ironia.

Era parente do conhecido realizador Luchino Visconti.

Filho de Giuseppe Gastel e Ida Visconti di Modrone, era o mais novo de sete irmãos.

Entre 1975 e 1976, Giovanni Gastel trabalhou com a prestigiada leiloeira britânica Christie's e na década dos anos 80 começou a ganhar a fama que passou a trabalhar para grandes casas de luxo como Versace, Missoni ou Salvatore Ferragamo.

Nos 90 começou a colaborar com o mundo da moda francesa, com as casas Dior, Nina Ricci e Guerlain.

O Museu Nacial das artes dos século XXI de Roma, MAXXI, tinha dedicado recentemente uma exposição com o nome 'Giovanni Gastel. As pessoas que eu gosto', em homenagem à sua extensa carreira.