Foram confirmadas as causas da morte de Sinead O'Connor. A artista, de 56 anos, morreu na sequência de causas naturais, depois de ter sido encontrada "inanimada" num apartamento em Londres, no dia 26 de julho do ano passado.

"Isto é para confirmar que a Sra. O'Connor morreu de causas naturais", informa-se numa nota oficial colocando-se de lado a hipótese de a artista ter colocado fim à própria vida.

Recorde-se que a cantora que deu voz ao sucesso 'Nothing Compares 2 U' se tinha mudado para Londres apenas duas semanas antes da sua morte.

Não foram especificadas, no entanto, as causas naturais.

Leia Também: Véu de Rosamund Pike nos Globos tem explicação. Saiba qual é