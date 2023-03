Ângelo Dala é um dos concorrentes de 'O Triângulo' e foi encarado como anónimo até à sua entrada no reality show. No entanto, não é totalmente desconhecido do público.

O participante angolano de 34 anos, que agora gere uma empresa de construção civil, participou na série 'Equador', conhecida como uma das maiores produções portuguesas de sempre no que diz respeito à ficção.

Na trama, da TVI, Dala participou em quatro episódios, dando vida à personagem Gabriel.

